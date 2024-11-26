Виктория с дочкой Эмилией уже в праздничном настроении и готовы к праздникам.

Виктория Апанасенко, которая представляла Украину на конкурсе "Мисс Вселенная" в 2022 году, поделилась очаровательными рождественскими фотографиями с дочкой Эмилией. На снимках, опубликованных в Instagram, счастливая мама позирует возле елки вместе с маленькой дочкой, которая одета в праздничный костюмчик.

"Кто уже поставил елку? В реалиях сегодняшнего дня решили поставить пораньше, чтобы поднимала настроение", - поделилась мама.

Апанасенко также рассказала о своем похудении после родов. По ее словам, она набрала 20 килограммов за время беременности, но сразу после рождения дочери потеряла 12.

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Сейчас Виктория активно занимается спортом, чтобы вернуть свою прежнюю форму.

"Я стабильно с ребенком на руках, а также много занималась спортом раньше. Сейчас осталось лишь сбросить 4 кг и будет вес, что был до беременности", - поделилась Виктория с подписчиками.

Что известно о Виктории Апанасенко

Виктория Апанасенко - успешная украинская модель и актриса, известная своей победой в конкурсе "Мисс Украина Вселенная-2022". На международном конкурсе "Мисс Вселенная" она одержала победу в номинации "Лучший национальный костюм" и получила специальную награду "Дух карнавала".

Кроме модельной карьеры, Виктория имеет опыт в киноиндустрии. Она снималась в документальном фильме "Закон Магнитского. За кулисами" (2016) и комедийном сериале "Короли палат" (2019).

Напомним, что Виктория Апанасенко стала мамой в августе этого года. Она замужем за заместителем министра цифровой трансформации Украины по развитию ИТ-отрасли Александром Борняковым.

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