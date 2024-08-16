Также новоиспеченные родители рассекретили имя ребенка.

Украинская модель и "Мисс Украина Вселенная-2022" Виктория Апанасенко родила первенца.

Интересно, что всего несколько дней назад девушка впервые объявила о своей беременности и показала фото с округлым животиком. А уже вчера, 15 августа, ее муж Александр Борняков сообщил, что у них родилась дочь. Девочку новоиспеченные родители назвали Эмилией.

"Любимая Виктория Апанасенко, спасибо тебе безумно за дочку. Эмилия, доченька, мы с твоей мамой тебя очень ждали. С момента появления ты делаешь нас обоих счастливыми. И будешь делать это все оставшееся время. Очень хочу, чтобы ты прочитала, когда повзрослеешь, это сообщение и посмотрела на нас, потому что так выглядят счастливые люди", - написал муж модели в своем Facebook и показал первые фото с дочкой, прикрывая ее лицо смайликом.

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Какой вес и рост новорожденной девочки - он не указал.

Что известно о Виктории Апанасенко

Виктория представляла Украину на "Мисс Вселенная-2022". Там она победила на конкурсе национальных костюмов и стала обладательницей специальной награды "Дух карнавала".

Также у девушки есть актерский опыт, в частности, в 2016 году она снялась в документальном фильме "Закон Магнитского. За кулисами", а через три года сыграла роль в комедийном сериале "Короли палат". В прошлом году Апанасенко вышла замуж за заместителя министра цифровой трансформации Украины по развитию ІТ-отрасли Александра Борнякова.

Напомним, недавно Владимир Остапчук рассекретил имя будущего малыша и ответил, будет ли на родах.

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