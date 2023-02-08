Виктория Апанасенко призналась, что до сих пор не может поверить в то, насколько равнодушно и цинично россиянка выступала на конкурсе красоты, зная, что ее страна убивает мирных людей.

"Мисс Украина Вселенная" Виктория Апанасенко дала интервью Олицкой и рассказала, как отреагировала на новость об участии россиянки в конкурсе красоты.

"Когда мы узнали, что потенциально Россия может принять участие, оргкомитет "Мисс Украина Вселенная" пытался решить этот вопрос. Потому что невозможно, чтобы в международном конкурсе принимала участие девушка, являющаяся лицом страны-террориста. Были разные варианты. Например, давать ей просто голос как женщине, потому что это в первую очередь платформа для женщин. Тогда она могла бы выступать без ленточки (с названием страны, - ред), и просто представляла бы себя. Такое было, если я не ошибаюсь, на Олимпийских играх. Но за две недели, когда все было готово, мы узнали, что она получила визу на три года…" - вспомнила модель родом из Черновцов.

Однако конкурс красоты "Мисс Вселенная" позиционирует себя как аполитичный, поэтому организаторы все же закрыли глаза на все происходящее. Апанасенко признается - они все же следили за тем, чтобы за кулисами не было конфликтов:

"Организаторы делали все возможное, чтобы конфликта не было… Я понимала, что мне будет эмоционально тяжело. И я понимала, что может быть какой-то конфликт, потому что я приехала с войны".

Виктория добавила, что видеть среди конкурсанток участницу от РФ было крайне непросто, поскольку каждый раз украинка вспоминала о тех ужасах войны, которые в нашей стране устроила Россия.

"Когда ты работаешь волонтером в городах, которые были под оккупацией, и слышишь истории, как кого-то пытались спасти от насилия, или как кому-то на голову ставили (оккупанты, - ред) коробки и стреляли по ним, и это у них была такая игра… Я не хочу сейчас о самом ужасном говорить… А потом на конкурс идет амбассадор России. И при этом она абсолютно ничего не говорит о войне. Это как будто ты стоишь, видишь как кого-то убивают, но ничего не делаешь. Ты не нейтральный, ты соучастник", - сказала Виктория Апанасенко.

Девушка уточнила, что от участия и выхода на одну из самых известных сцен мира решила не отказываться, чтобы в очередной раз напомнить мировому сообществу о происходящем у себя на родине:

"Все мои наряды на конкурс были сделаны в огне войны. Отказаться и потерять шанс оказаться на слуху у всего мира… Эта новость (об отказе от участия, - ред) продержалась бы ровно 72 часа. Я выбрала идти, делать сильные месседжи, чтобы о нас говорил весь мир".

Напомним, "Мисс Украина Вселенная" пустила с молотка крылья Воина Света ради бойцов ВСУ.

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