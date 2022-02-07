Для кадра девушка позировала в нижнем белье.

Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная-2021" 27-летняя Анна Неплях похвасталась подтянутой фигурой в новой фотосессии.

Кадры из нового фотосета девушка опубликовала на своей страничке в Instagram.

Неплях решила никак не подписывать фото, отметив только фотографа и визажиста, которые работали над снимками. Вместо девушки снимки прокомментировали ее поклонники, засыпав девушку множеством комплиментов.

"Как красиво!", "Ух, огонь", "Шикарна", "Вау", - пишут в комментариях восхищенные фанаты.

Читайте также"Мисс Украина Вселенная" высказалась о скандале вокруг ее избиения сыном чиновниковНовый образ девушки довольно лаконичен, она позирует в нижнем белье - трусах и майке на тонких бретелях. В руках девушка держит красную розу.

Напомним, титул Мисс Вселенная-2021 выиграла участница из Индии Харнааз Сандху.

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