Анна Неплях призвала всех верить в свои мечты, потому что они сбываются.

Украинская красавица Анна Неплях, которая представляла Украину на конкурсе красоты "Мисс Вселенная", рассказала о том, как сбылась ее детская мечта и прокомментировала финал шоу. По ее словам, у некоторых девушек рухнул мир.

Об этом украинка рассказала в своем Instagram.

Неплях не прошла в ТОП финалисток, но она не расстроилась из-за этого в отличие от других конкурсанток.

Читайте такжеСветлана Лобода "подвинула" рэпера Канье Уэста (фото)"Я никуда не прошла, но я, честно, так счастлива, я в таком блаженстве! У девочек некоторых разрушился мир, они плачут, переживают, заедают шоколадом... Но я так довольна собой, я так довольна тем, какой путь я прошла, и что я здесь, среди таких красоток", – рассказала украинская красавица.

Она отметила, что многие девушки очень сильно рассорились. Она посоветовала просто изменить свое отношение к ситуации, на которую нельзя повлиять.

Во время подготовки к финалу конкурса Неплях рассказала, как в детстве смотрела конкурсы красоты по телевизору и мечтала стать их участницей.

"Сегодня для меня особенный день и я посвящаю его семилетней девочке, которая в далеко не самом благополучном районе Днепропетровска (Днепр, - ред.) смотрела у себя дома конкурс "Мисс Вселенная" и искренне восхищалась девушками на сцене – красивые, уверенные. Она мечтала, что однажды она будет такой, как они, будет среди них. Она мечтала о большем, когда в месте, где она выросла, максимально, о чем мечтают – хорошо устроится на работу и выйти замуж. И она смогла! Сегодня мечта маленькой девочки Ани сбудется", - рассказала девушка в своих сториз.

Она указала, что проделала колоссальную работу и прошла огромный путь, что было очень тяжело.

"Даже когда от меня отвернулся весь мир, а это очень тяжело, я продолжала идти за своей мечтой. Я хочу, чтобы каждая девочка поверила в свою мечту, потому что им свойственно сбываться. Даже если вы слышите, что это невозможно или это не для вас – все это для вас! Если это уже есть в вашей голове, то оно может реализоваться, и я явный тому пример. Продолжайте верить и идти к своим мечтам", - подытожила украинская красавица.

Конкурс красоты "Мисс Вселенная"-2021 - что известно

Победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" за 2020 год, который проходил в мае 2021-го, стала представительница Мексики Андреа Меса. Украину тогда представляла 28-летняя Елизавета Ястремская.

Конкурс 2021 года стал историческим, в частности потому, что в нем впервые приняла участие девушка из Объединенных Арабских Эмиратов.

Украину в Израиле представила 27-летняя Анна Неплях. На сцене среди прочего она показала национальный костюм с орнаментами, символизирующими все регионы ее страны.

Титул Мисс Вселенная в 2021 году получила представительница Индии Харнааз Сандху.

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Автор: Анастасия Горбачева