София Шамия мечтает стать рупором независимой Украины.

Организаторы конкурса "Мисс Украина 2023" объявили победительницу. Ею стала 18-летняя София Шамия.

"Титул "Мисс Украина 2023" получает 18-летняя София Шамия из Киевской области, олицетворяя настоящую красоту и достоинство. Поздравляем с победой", - говорится на странице конкурса в Facebook.

Именно Шамия отправится на финал главного международного конкурса "Мисс мира", который состоится уже 16 декабря в Индии.

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"Я осознаю ответственность, которая идет с этим титулом. Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы быть рупором независимой Украины и принести все возможное, чтобы облегчить страдания людей и ускорить нашу победу", - сказала Шамия.

Известно, что София учится на экономическом факультете Киево-Могилянской академии. Свободно владеет английским языком. Семь лет занималась танцами. С детства обожает рисовать, создает картины в стиле поп-сюрреализм и организовала благотворительный аукцион своих работ, а все изъятые средства передала на помощь ВСУ.

В Instagram девушки есть фотографии с отцом, который в начале полномасштабного российского вторжения пошел на фронт добровольцем. Шамия осуждает геноцид украинцев и призывает остановить войну.

Скандал вокруг "Мисс Украина 2023"

После того как были объявлены участницы конкурса, шоумен Андрей Лузан обратил внимание на то, что некоторые из них любят "русский мир". Он поделился неприятной информацией о девушках, в результате чего оргкомитет конкурса решил провести проверку.

В ходе проверки выяснилось, что Лузан был прав относительно участниц и их отношения к Украине и войне в целом. Поэтому их поперли с позором.

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