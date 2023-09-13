Пользователи требуют, чтобы организаторы назвали фамилии моделей, которых исключили из списка участниц.

На фоне громкого скандала вокруг конкурса "Мисс Украина" его организаторы сделали новое заявление. Они сообщили, что провели проверку и исключили трех участниц. Ранее же организаторы обещали это сделать, если найдут доказательства и установят причастность моделей к РФ.

"По результатам исследований, проведенных специальной этической группой, сообщаем, что указанные неэтичные факты относительно участниц конкурса, к сожалению, подтвердились. Поэтому комитет вынужден исключить трех участниц из состава конкурса. Важно, что мы приняли такое решение лишь тщательно проверив предоставленные факты. Также сообщаем о закрытии национального голосования, ведь в течение недельного голосования украинцев отмечены четкие лидеры, которые держали свои позиции", - говорится в новом посте на странице "Мисс Украина" в Instagram.

Кого именно исключили из конкурса - организаторы не сообщили. Однако добавили, что уже скоро украинцы смогут узнать имена победительниц.

Видео дня

"В следующие дни будут обнародованы результаты. А именно имена главных победительниц Мисс Украина 2023, Мисс Земля 2023 и Мисс Интернешнл 2023. Большое спасибо за вашу активность и поддержку", - пояснили организаторы.

Впрочем, такое заявление сеть не удовлетворило. Комментаторы пишут, что организаторы должны были бы сказать, кто из моделей решил покинуть конкурс из-за скандала, а кого они исключили по решению проверки. Также юзеры отметили:

"А исключили тех троих, которые сами ушли?"

"Кого вы там исключили? Тех, кто сам снял свою кандидатуру? То есть конкурс "Мисс Украина" сейчас заявляет на всю страну, что те три девушки, которые сняли свои кандидатуры самостоятельно, оказались тем самым эскортом? А те, кто отдыхает на яхтах Орлова и живут в Дубае и тд, это все ок? Вы там что, на каких-то галлюциногенных сидите? Или вы думаете, что люди идиоты и это все схавают?"

"А девушку организатора конкурса не убрали, потому что что? А то, что организатор - русский, это тоже норм? Позор. Кто бы не победил - я против того, чтобы на международном конкурсе она представляла Украину, потому что конкурс за российские бабки и победит она за российские бабки".

Напомним, на фоне скандала вокруг конкурса"Мисс Украина" и того, что у некоторых участниц нашли связи с россиянами, модель из Львова Виктория Макарова публично заявила, что отказывается от участия. Она объяснила, что принципы для нее важнее.

Вас также могут заинтересовать новости: