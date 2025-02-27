Она с детства была творческой личностью.

Вчера, 27 февраля, стало известно о смерти американской актрисы Мишель Трахтенберг, которая запомнилась зрителям благодаря сериалам "Баффи - победительница вампиров" и "Сплетница". Жизнь звезды оборвалась в 39 лет. Пока официальную причину смерти не называют.

Но мало кто знает, что Мишель имела украинские корни и знала русский язык. Какой была жизнь актрисы и говорила ли она что-то о войне в Украине - читайте дальше.

Детство и начало карьеры Мишель Трахтенберг

Мишель родилась в 1985 году в Нью-Йорке в семье эмигрантов. Отец Майкл был родом из Германии и работал в сфере оптического волокна. Мать актрисы Лана - из Украины, а именно из Одессы. Женщина занималась банковским делом, однако неизвестно, во сколько лет она уехала в США.

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К слову, бабушка и дедушка Трахтенберг жили в Израиле и имели еврейские корни. Поэтому семья будущей актрисы праздновала и Рождество, и Хануку.

Мишель с детства была творческой девочкой и занималась балетом. Впервые она появилась на телевидении в 3 года. Тогда Трахтенберг снялась в рекламе моющих средств "Wisk". Позже на ее счету было более 100 рекламных роликов.

В 9 лет она сыграла роль Ноны Мекленберг в детском телесериале "Приключения Пита и Пита" и параллельно участвовала в сериале "Все мои дети". Все время ее поддерживала мама и старшая сестра Ирен.

Мишель Трахтенберг и сериал "Баффи - победительница вампиров"

Самой знаковой ролью в карьере Мишель стала роль Доны Саммерс в сериале "Баффи - победительница вампиров", который был популярным в 2000-х годах. Актриса снималась в проекте в течение трех лет.

"Я думаю, что "Баффи" получила популярность, потому что на момент ее дебюта не было ни одной ленты, которая бы прославляла женщину как главного героя. Даже девушки из "Ангелов Чарли" были немного больше склонны к показухе, а потом к дракам. А "Баффи" больше склонна к ответственности", - комментировала сериал Трахтенберг.

В 2004 году актриса Мишель сыграла одну из главных ролей в молодежной комедии "Евротур".

Через несколько лет женщина перевоплотилась в Джорджину Спаркс в сериале "Сплетница". Эта роль также принесла ей успех.

Что говорила Мишель Трахтенберг о войне в Украине

Мишель часто публиковала посты в своем Instagram. Однако среди ее публикаций нет ни одного упоминания о войне в Украине. Также в редких интервью, которые она давала, Трахтенберг не говорила о кровавых событиях, происходящих на родине ее матери.

Напомним, ранее подруга звезды "Баффи" Мишель Трахтенберг случайно выдала причину ее смерти.

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