Певица призналась, что экс-продюсер заблокировал ее.

Украинская певица и блогерша боливийского происхождения Мишель Андраде рассказала, общается ли с экс-продюсером и рэпером Потапом, который во время войны сбежал за границу.

Как известно, до начала большой войны исполнительница была подопечной артиста. Она входила в состав певцов лейбла MOЗGI Entertainment, а сейчас Pomitni. Ранее продюсерами лейбла был сам Потап и его бывшая жена Ирина Горовая, а после побега рэпера только женщина занимается развитием продюсерского центра.

Более 2 лет назад Андраде прекратила сотрудничество с Pomitni из-за разногласий в видении ее творчества. Однако она до сих пор общается с Горовой. А вот с рэпером, признается артистка, они оборвали все связи уже давно. Он даже заблокировал экс-подопечную в соцсетях. Несмотря на это, Мишель не комментирует его выезд из Украины и не высказывается негативно о продюсере.

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"Нет, вообще не общаемся. Может, в будущем когда-нибудь, но сейчас нет. Я как была заблокирована у него (Потапа - УНИАН), так и осталась", - поделилась исполнительница.

Ранее певица рассказывала, что ее уход с лейбла не был скандальным, однако, по ее мнению, Потап мог обидеться на нее, поэтому и перестал общаться с подопечной.

"Я не хочу какого-то сексизма сейчас, но, мне кажется, что он обиделся на меня. Потому что он вложил свое сердце и свои деньги. Я также вложила свою душу и свое время, свою молодость. Мне кажется, он до сих пор держит какую-то обиду внутри", - рассказывала Андраде.

Она также делилась, что за время большой войны только один раз виделась с беглецом. Вероятно, это произошло за границей, где живет Потап.

Что известно об Андраде

Мишель - украинская певица боливийского происхождения, которая получила известность благодаря своему таланту и яркой внешности. Она родилась 10 ноября 1996 года в Боливии, а в 2010 году переехала в Украину. Мишель владеет несколькими языками, в частности, испанским, украинским, английским и русским.

Свою музыкальную карьеру Мишель начала на украинском телепроекте "Х-Фактор", где ее заметил продюсер Потап. Благодаря сотрудничеству с лейблом Mozgi Entertainment, она выпустила несколько популярных хитов, среди которых "Amor", "Держи меня", "Hasta La Vista" и другие.

Напомним, ранее беглец Потап вышел на связь из-за границы и рассекретил, где находится. Рэпер поделился новым кадром в сети.

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