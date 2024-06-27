Певица рассказала, какой ценный подарок получила от любимого.

Популярная украинская певица Мишель Андраде впервые заговорила о своем возлюбленном. Артистка объяснила, почему скрывает его от поклонников и рассекретила подарок от него.

Ранее стало известно, что избранник исполнительницы - банкир. Сама Андраде говорит, что не появляется с любимым на публике, потому что "уважает его личные границы". Более того, певица указала, что его непубличный образ жизни никак не связан с работой, это лишь желание мужчины.

"Я уважаю его границы. Не то что он не хочет. Мне кажется, что он хочет... Ну, это личное его. Там все чисто, все нормально, можно проверить в соцсетях. Я просто уважаю его границы", - подчеркнула Мишель.

Что касается подарка от любимого, то артистка получила довольно ценный презент. В частности, бойфренд вручил исполнительнице автомобиль. Андраде подчеркнула, что у нее есть водительское удостоверение, поэтому с радостью пользуется подарком.

"Да, машина - подарок от любимого", - лаконично прокомментировала певица.

В дополнение, Мишель ответила, планирует ли заключить брак с любимым. Она говорит, что пока не торопится замуж, да и избранник еще ей не сделал предложение.

Что известно об Андраде

Мишель - украинская певица боливийского происхождения, которая получила известность благодаря своему таланту и яркой внешности. Она родилась 10 ноября 1996 года в Боливии, а в 2010 году переехала в Украину. Мишель владеет несколькими языками, в частности, испанским, украинским, английским и русским.

Свою музыкальную карьеру Мишель начала на украинском телепроекте "Х-Фактор", где ее заметил продюсер Потап. Благодаря сотрудничеству с лейблом Mozgi Entertainment, она выпустила несколько популярных хитов, среди которых "Amor", "Держи меня", "Hasta La Vista" и другие.

Напомним, ранее известный блогер рассекретил тайного избранника Мишель Андраде.

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