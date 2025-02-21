Мужчина уже отправился на базовую общевойсковую подготовку.

Украинский певец Миша Крупин, который недавно официально пополнил ряды ВСУ, показался в военной форме.

Артист опубликовал новое видео в своем Instagram. На нем 43-летний мужчина отметил, что уже получил форму и отправился на обучение с побратимами.

Позже Миша также показал фото с военных учений, которое подписал так:

"Когда всю жизнь тайком мечтал об обучении, рытье окопов и ночные алярмы".

К слову, ранее певец рассказывал о своем желании пополнить ряды ВСУ. Он подчеркивал, что каждый мужчина должен быть готовым стать на защиту Украины от оккупантов, ведь это является обязанностью сознательного украинца. Однако этот процесс у него затянулся из-за бюрократических процедур и необходимости дополнительных обследований после прохождения ВВК.

Напомним, ранее стало известно, что популярный юморист и актер Игорь Ласточкин пополнил ряды ВСУ и показал свой военный билет. Мужчина будет служить в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр".

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