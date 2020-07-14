Звезда "Папиных дочек" Карпович переехала к "мажору" Павлу Прилучному - СМИ

Как сообщают жители загородного поселка, Карпович ведет себя грубо и часто кричит на домработницу.

Загородный особняк, расположенный в закрытом поселке, после развода Прилучных достался Павлу. Агата с детьми съехала отсюда еще весной, когда пожаловалась на агрессивное поведение экс-супруга. И вот, как утверждают журналисты, в доме уже заправляет новая хозяйка: Мирослава Карпович перевезла свои вещи к Павлу и успела поссориться с персоналом.

Об этом сообщили соседи Прилучного, которые не в восторге от его новой пассии, пишет 7days.ru.

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Как сообщают жители загородного поселка, Карпович ведет себя грубо и часто кричит на домработницу. «Требовала, чтобы слушались только ее и выполняли все указания. Она ведет себя так, будто всегда тут жила. А ведь это не так», — рассказал один из соседей актера.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что сейчас Мирослава отдыхает вместе с актером и его детьми на море. В сети появились фото и видео, на которых запечатлена парочка. При этом свои отношения актеры все еще не комментируют. После того как роман Карпович и Прилучного стал достоянием общественности, на звезду «Папиных дочек» обрушился поток негатива от хейтеров.

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