Карпович навещает Прилучного / instagram.com/m1r0slava_karpovich

Российская актриса Мирослава Карпович пришла в больницу к избитому Павлу Прилучному.

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По данным Telegram-канала «Super.ru», Карпович приезжает к нему каждый день. 

Что произошло с Павлом Прилучным

  • Актёр говорит, что он просто упал и ударился головой в Калининграде
  • Прилучному диагностировали смещение скуловой кости и вывих нижней челюсти
  • Врачи приняли решение назначить ему операцию на скуловой области

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Автор: Диана Могилевич