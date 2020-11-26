Карпович навещает Прилучного / instagram.com/m1r0slava_karpovich
Российская актриса Мирослава Карпович пришла в больницу к избитому Павлу Прилучному.
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По данным Telegram-канала «Super.ru», Карпович приезжает к нему каждый день.
Что произошло с Павлом Прилучным
- Актёр говорит, что он просто упал и ударился головой в Калининграде
- Прилучному диагностировали смещение скуловой кости и вывих нижней челюсти
- Врачи приняли решение назначить ему операцию на скуловой области
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