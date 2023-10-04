Александра Шульгина ждет второго ребенка, уже скоро она должна родить.

Победительница первого сезона шоу "Холостяк" Александра Шульгина, которая живет в США и готовится ко вторым родам, раскрыла стоимость медицинских услуг. Как оказалось, женщина выбрала частного врача. За это она была готова заплатить более миллиона гривень.

"Я не знаю, готовы ли люди слышать эти цифры... Давай так, есть разные методы. Есть такой метод, например, если у тебя нет врача... У тебя начинаются роды, ты приезжаешь в клинику и они должны тебя принять. И ты за это не платишь, есть такая система. Есть система, когда ты ходишь к врачу, потом, когда начались роды, врач если может - приезжает, если не может - приезжает какой-то другой врач. И это все покрывает страховая. А есть третий вариант, по которому мы пошли. Мы выбрали врача, который не берет страховую. Потому что она такой врач, что у нее есть очередь, это частный врач. У нее есть прайс, она берет за то, что ведет тебя 9 месяцев и за роды. Но отдельно мы должны заплатить за комнату в больнице и за все анализы. И да, такой врач стоит 30+ (30 тысяч долларов, более одного миллиона гривень - УНИАН)", - рассказала Шульгина в интервью Славе Демину.

При этом женщина отметила, что платить нужно не только за услуги врача. Также надо отдавать деньги за лекарства и пребывание в палате. Но эти расходы может покрывать страховая компания.

"Но палату и лекарства покроет страховая. Чтобы ты понимал, палата стоит 40 тысяч долларов (почти 1,5 миллиона гривень - УНИАН). Это такой развод, просто палата два на два. Я, когда рожала, была шокирована. Это в Лос-Анджелесе!" - заявила Шульгина.

Кто такая Александра Шульгина

Женщина одержала победу в первом сезоне шоу "Холостяк". Вместе с Максом Чмерковским она жила в США, впрочем впоследствии они разорвали отношения. После этого Шульгина начала встречаться с бизнесменом, от которого она год назад родила первенца. Сейчас же женщина ждет второго ребенка.

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