Актриса родилась в Киеве, однако год своей жизни провела в Днепре.

Известной актрисе Милле Йовович посвятили необычную инсталляцию в Днепре. Там она когда-то жила, когда была маленькой.

Звезда Голливуда родилась в Киеве, ее мать - актриса Галина Логинова, а отец - врач Богдан Йовович. В Днепре же она провела примерно один год, когда еще ходила в детский сад и жила с бабушкой, сообщает ТСН.

Авторы инсталляции, которую можно найти на Художестенном переулке, захотели оставить упоминание об этом периоде жизни актрисы. Поэтому они нашли старый горшок и дверцу от шкафчика, которые в те годы были в детсадах.

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"Четыре года ей было. Собственно, мы искали такой советский горшок специально, советский кусок шкафчика, чтобы показать еще ту эпоху, которую она застала. И в которую ходила", - рассказал об идее создания инсталляции член совета Художественного переулка Сергей Бурбело.

Это необычное упоминание о Йовович появилось в рамках проекта "Культурная столица". Его руководитель Григорий Гельфер рассказал, что актриса, по его мнению, точно не станет обижаться. Он отметил, что у Йовович есть чувство юмора.

"У нее, на мой взгляд, очень нормальное чувство юмора. Она будет относиться нормально. А может, приедет в Днепр сфотографироваться", - рассказал руководитель проекта.

Как Милла Йовович поддержала Украину

Актриса поддерживает Украину и выступает против войны. Летом 2022 года Йовович обратилась к гражданам нашей страны. Она поблагодарила за отчаянную борьбу и самоотверженность.

Кроме этого, Йовович не молчит о российской агрессии. Она эмоционально реагировала на один из обстрелов Украины. По словам актрисы, ее сердце с народом.

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