Мировая звезда украинского происхождения записала трогательное видео.

Известная голливудская актриса и модель Милла Йовович записала обращение к украинцам. В своем видео она поблагодарила за отчаянную борьбу и самоотверженность. Видео записано в рамках проекта "Самые известные украинцы мира" и опубликовано в Instagram.

"Я хочу передать послание любви и поддержки всем украинцам в этот самый ужасный период их истории, когда нацию просто разрывают на куски, когда миллионы людей вынуждены бежать в другие страны и становиться беженцами, когда воины отважно сражаются вопреки всему.

Я хочу сказать вам: мы видим вас, мы молимся за вас, мы любим вас. И мы благодарны вам за то, что вы боретесь за свою свободу", - сказала звезда, которая родилась в Киеве.

Напомним, ранее Милла Йовович показала фото с празднования дня рождения младшей дочери.

Также УНИАН писал, что Робби Уильямс заявил о желании выступить на Евровидении в Украине.

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