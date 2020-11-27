Звездная голливудская актриса Милла Йовович опубликовала в Instagram свежее фото с празднования Дня благодарения.
Читайте такжеДети Миллы Йовович спели популярную песенку "Антошка" и стали звездами сети (видео)На фото изображено все семейство - сама актриса, ее муж продюсер Пол Андресон, старшая дочка 13-летняя Эвер Габо, средняя дочь - 5-летняя Дэшиэл Едан и младшая дочь пары 10-месячная Ошин Ларк Эллиот.
"С Днем благодарения всех! Любой повод праздновать во время локдауна-это здорово, и это было так здорово с моей карантинной семьей. Моя старшая дочь @evergaboanderson сделала набег на мой шкаф и оделась, а моя мама подарила ей убийственные глаза в стиле смоки. Мы с нашей 5-летней проводили время между приготовлением пищи и уходом за самой маленькой, которая просто рай (кроме ночей). Я очень благодарна, что эти невероятные люди стали моей опорой", - подписала снимок актриса.
Поклонники актрисы пришли в восторг от фото и засыпали семью комплиментами, отметив, что старшая дочь очень похожа на свою звездную маму.
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