Йовович рассказала, что устроила праздник для обеих дочерей - старшей и средней.

Звездная голливудская актриса Милла Йовович опубликовала в Instagram свежие фото с празднования Хэллоуина.

Читайте такжеДочь Миллы Йовович пишет забавные сказки, которые заставят улыбнутьсяНа фото изображены сама актриса, ее муж продюсер Пол Андресон и средняя дочь - 5-летняя Дэшиэл Едан.

"Хэллоуин прошел так весело! У нас было два набора костюмов, первый - «тема офиса» для нашей старшей, и поскольку я хотела сделать этот праздник особенным для обеих девочек, мы также сделали костюмы на тему "Мастер из Оз" для нашей 5-летней", - подписала снимок актриса.

На другом снимке Йовович снялась с мужем и старшей дочерью Эвер Габо.

"С праздником Хэллоуина всех! У нас была семейная тема, которая длилась целый день с двумя разными сменами костюмов для обеих девушек", - подписала другой снимок актриса.

Поклонники актрисы пришли в восторг от обоих фото.

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Автор: Ирина Погорелая