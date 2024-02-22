Мужчина презентовал интересный лот для донатов.

Американский актер и сценарист Микки Рурк, который с первых дней полномасштабного вторжения поддерживает Украину, снова придумал способ помочь украинцам. Он объявил у себя на странице в Instagram о благотворительном розыгрыше, на котором планирует подарить флаг Украины с автографом бывшего главнокомандующего Валерия Залужного.

Для прозрачности, Рурк даже опубликовал видео, на котором Залужный ставит лично свою подпись на флаге и благодарит за поддержку.

Затем Микки и благотворительная организация написали больше о лоте так:

"Розыгрыш уникального флага: присоединяйтесь сейчас! Мы получили чрезвычайный подарок - флаг с подписью экс-главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного, посвященный непоколебимой поддержке Микки. Этот флаг символизирует надежду и несокрушимый дух единства, который поможет собрать деньги для украинской армии".

А далее отметили, что для получения такого уникального подарка надо выполнить некоторые условия: задонатить минимум 25 долларов, поделиться этим видео, отметив страницу организации, и отправить скриншот со своим донатом в личные сообщения. Розыгрыш продлится до 8 марта. А уже 10 марта выберут победителя и будущего обладателя украинского флага.

Что известно о Микки Рурке

Микки Рурк родился в 1952 году в США. Сначала занимался боксерской деятельностью, однако потом решил попробовать себя в кино. Он стал известным по фильмам "Жестокие игры", "Железный человек 2" и другим киноработам. Рурк также был номинирован на "Оскар" за Лучшую мужскую роль в фильме "Борьба".

Напомним, ранее Микки Рурк призвал помочь херсонцам.

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