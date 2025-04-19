Стало известно, в каком состоянии находится российский актер.

На днях российский актер Михаил Боярский, известный своей пророссийской позицией и поддержкой войны в Украине, упал с трехметровой высоты. В результате падения он получил многочисленные травмы, из-за чего был экстренно госпитализирован в одну из больниц страны-агрессора.

Как пишет российский Telegram-канал Mash, произошло это во время спектакля "Ромео и Джульетта" в театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге 14 апреля. Боярский попал в больницу с переломами ребер и многочисленными ушибами.

Фанат путинского режима оступился на сцене и упал с трехметровой высоты на спину. Другие Telegram-каналы сообщали, что у артиста сломаны ребра и несколько грудных позвонков, из-за чего сейчас его состояние далеко не самое лучшее.

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Подтверждением этого стало и то, что в ближайших спектаклях россиянин не будет участвовать. В следующей постановке по Шекспиру прозвучит только записанный голос актера.

"В новых спектаклях Михаил Сергеевич пока не появится - например, пресс-служба театра имени Ленсовета заявила, что в следующей постановке по Шекспиру прозвучит только его записанный голос", - пишут пропагандистские СМИ.

Что известно о позиции Боярского относительно войны

Российский актер известен своей поддержкой российской агрессии против Украины. В 2014 году он подписал обращение к Путину, в котором открыто поддержал аннексию Крыма Россией. А также он публично одобрил существование так называемых "ДНР и "ЛНР", назвав это "правильным шагом Путина".

В августе 2015-го Боярского внесли в "Черный список Министерства культуры Украины". Также против него ввели санкции в Украине, Канаде и Литве. В нашей стране он еще и признан лицом, которое представляет угрозу нацбезопасности Украины, а его имя фигурирует в базе "Миротворец". В 2022 году путинист утверждал, что признание "ЛДНР" якобы может принести мир жителям Донбасса.

Напомним, ранее Михаил Боярский впервые прокомментировал поведение артистов, которые выехали из России. Российский актер заверил, что Россия - это самое дорогое, что существует для него. Поэтому он остается в РФ даже после того, как ее глава развязал убийственную войну против Украины.

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