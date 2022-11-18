Российский актер уверяет, что его родная страна - это самое дорогое, что есть. Поэтому он остается в РФ даже после того, как страна развязала убийственную войну против Украины.

Известный российский актер Михаил Боярский в одном из своих недавних интервью прокомментировал поведение коллег по шоу-бизнесу, которые уехали из России. Речь идет об Алле Пугачевой, Земфире, Семене Слепакове и других. Как пишут росСМИ, Боярский считает, что Россия - это самое дорогое, что есть в его жизни.

На то, что многие звезды решились уехать, он не обращает внимание - старается больше времени уделять работе и творчеству.

"Это не моя ипостась, я не обращаю на это никакого внимания. Для меня самое главное — быть нужным… Оставаться здесь, с друзьями, и успевать делать свою работу качественно… Для меня город, страна - это самое дорогое, что есть. И я хочу быть ей полезным", - заявил Михаил Боярский.

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Отметим, после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля текущего года актер хранит молчание о зверских убийствах украинцев, продолжая вести свою работу "здесь, дома, в театре, на сцене".

В то же время Земфира, которую он пытается "игнорировать", открыто заявляет на своих концертах о том, что РФ убивает мирное украинское население. На каждом своем выступлении звезда призывает остановить войну.

Напомним, путинист Харатьян отправляет своего сына на войну. По словам актера, его сын пойдет воевать, если получит повестку.

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