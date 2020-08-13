"Рабская цепь разорвется, земля проглотит тиранов!": Михалок ответил на волну критики и показал запись с концерта в Одессе (видео)

Экс-лидер группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок отреагировал на ситуацию в Беларуси только спустя три дня.

Экс-лидер группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок показал видео с концерта в Одессе, после которого в соцсети поднялась волна критики, из-за того, что певец якобы игнорирует кровавые события на своей родине, в Беларуси.

Соответствующее видео, на котором Михалок зачитывает сильное стихотворение, он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Одесса. Ибица. Или как все было на самом деле. Слава Украине! Жыве Беларусь!» - подписал видео экс-лидер «Ляписа Трубецкого».

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Со сцены певец заявил, что перед следующей композицией хотел бы зачитать стихотворение, которые «полностью выражает сейчас то, что происходит у меня внутри»:

«Я верю, что вернется славное время титанов,

Рабская цепь разорвется,

Земля проглотит тиранов.

Трудится – удел Бога,

Халява – удел крысы,

Вера - к счастью дорога,

Надежда – единственный смысл».

После этого Михалок воскликнул: «Слава Украине! Живе Беларусь!» и приступил к исполнению своего хита «Воины света».

Реакция Михалка на события в Беларуси

Экс-лидер группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок отреагировал на ситуацию в Беларуси только спустя три дня. Хотя поклонники просили его высказать свое мнение. В своем Instagram он опубликовал клип на песню Brutto "Родны край", которая была записана еще 5 лет назад.

Во время концерта в Одессе Михалок впервые публично высказался относительно массовых акций протеста в Беларуси. "Я знаю, что мои братья-белорусы, которые борются там, снаружи, победят, как воины света расправятся с Дартом Вейдером, но я здесь не для того, чтобы пиз**ть о политических раскладах", - сказал Михалок.

Перед концертом, проходившим в клубе Ibiza, прошла небольшая акция в поддержку белорусов, участники которой выразили свое недовольство молчанием Михалка о событиях в Беларуси.

Протесты в Беларуси: хроника событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно предварительным результатам ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали около 80% избирателей.

Тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

В МВД Беларуси заявили о задержании около 6 тысяч участников акций в разных городах страны.

МИД Украины 12 августа заявил, что в Беларуси были задержаны 9 украинцев, но благодаря работе украинских дипломатов их отпустили.

12 августа в Беларуси задержали трех украинцев - волонтеров благотворительного фонда "Восток SOS” Константина Реуцкого и Евгения Васильева, а также гражданки Оксаны Алешиной.

Волонтеров обвиняют в организации массовых беспорядков, им грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

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Автор: Денис Прядко