Украинский институт национальной памяти опубликовал выводы относительно известного сатирика.

Известного сатирика и писателя Михаила Жванецкого, который родился в Одессе, признали "пропагандистом российской имперской политики". Соответствующий вывод экспертной комиссии опубликован на сайте Украинского института национальной памяти.

Отмечается, что творчество мужчины было русскоязычным и он неоднократно получал награды в стране-агрессоре.

"Творческое наследие Жванецкого исключительно русскоязычное; вклад писателя в российскую культуру неоднократно отмечен почетными званиями и государственными наградами Российской Федерации", - сообщается в документе.

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Также говорится и о позиции писателя относительно аннексии Крыма. Сначала он якобы поддерживал украинцев, однако на одном из своих выступлений делал неоднозначные высказывания.

"В 2015 году Министерство культуры Украины внесло М. Жванецкого в так называемый "белый" список деятелей культуры, которые выступили против аннексии АР Крым Российской Федерацией в 2014 году и поддерживают территориальную целостность Украины. Но в одном из своих выступлений того же года писатель высказался так: "Кто-то хотел свободы и в Европу - получил. Кто-то хотел Крым - получил. Еще только нужно доверить все верхам.... Если решать вопрос на самом высоком уровне - то между собой, как ни странно, Россия и Америка. Именно эти две страны могут решить этот вопрос. А пока, как сказал и Обама, Крым потерян, его не вернуть". Фактически, такая позиция полностью соответствует российскому нарративу о формальной, а не реальной субъектности Украины как суверенного государства", - отметили эксперты Украинского института национальной памяти.

Они также добавили, что дальнейшее использование имени Жванецкого в названиях географических объектов, юридических лиц и объектов права собственности будет считаться пропагандой российской имперской политики.

Что известно о Михаиле Жванецком

Михаил родился в Одессе и окончил Одесский институт инженеров морского флота по инженерной специальности. Творчеством начал заниматься в студенческие годы, выступая с монологами на сцене. В 1964 начал работать в театре Аркадия Райкина, а затем открыл Московский театр миниатюр и жил в РФ. В 2020 году Жванецкий умер в возрасте 86 лет.

Напомним, ранее стала известна причина смерти сатирика Михаила Жванецкого.

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