Жванецкий умер в возрасте 86 лет / фото wikimedia

Причиной смерти известного сатирика Михаила Жванецкого стала "болезнь".

Читайте такжеУмер Михаил Жванецкий: биография и лучшие выступления сатирикаОб этом пишет КП, со ссылкой на телеведущего Владимира Познера.

По словам Познера, перед смертью Жванецкий жаловался на плохое самочувствие.

Вдаваться в подробности журналист не стал.

Смерть Михаила Жванецкого

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Автор: УНИАН