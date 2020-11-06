Перед смертью сатирик жаловался на плохое самочувствие.

Причиной смерти известного сатирика Михаила Жванецкого стала "болезнь".

Читайте такжеУмер Михаил Жванецкий: биография и лучшие выступления сатирикаОб этом пишет КП, со ссылкой на телеведущего Владимира Познера.

По словам Познера, перед смертью Жванецкий жаловался на плохое самочувствие.

Вдаваться в подробности журналист не стал.

Смерть Михаила Жванецкого

6 ноября стало известно о смерти 86-летнего сатирика Михаила Жванецкого. Сатирик написал более десяти книг. Он - почетный гражданин Одессы, народный артист Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на известие о смерти сатирика и выразил соболезнования всем, кто его любил и знал. Пост президента вызвал возмущение в сети. Зеленскому напомнили, что Жванецкий был российским артистом и даже получил награду от Путина.

Известно, что ранее Жванецкий объявлял о прекращении публичных выступлений. Еще летом он говорил о том, что давно не выходит из дома из-за плохого самочувствия. В связи с этим он больше не может регулярно выступать на телевидении.

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Автор: УНИАН