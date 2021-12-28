В Киевском университете культуры состоялась премьера нового жизнеутверждающего клипа поющего ректора.

На премьерах Михаила Михайловича всегда многолюдно. Но 27 декабря в зале был настоящий аншлаг – зрители стояли по два-три ряда. И неудивительно, ведь новый концертный клип поющего ректора называется "Щастя є", а это именно то, чего каждый из нас желает ближайшим людям и себе на Новый год.

И сам клип оказался очень ярким и праздничным, хотя и поется в этой песне о важных для каждого из нас вещах, над которыми стоит задуматься.

""Щастя є " – это моя философия жизни", – поделился с гостями Михаил Поплавский. – "Я счастливый человек, потому что у меня есть много друзей, любимое дело, дорогие моему сердцу студенты. Я шел к счастью, словно сквозь тернии к звездам. И хочу, чтобы все были счастливы. В жизни есть пессимисты и оптимисты. На оптимистах держится мир, пессимисты – только зрители. Поэтому любите жизнь во всех ее проявлениях, ведь это и есть счастье".

Режиссер нового видео – известная клипмейкер Елена Винярская. Это уже их восьмая совместная работа с Михаилом Поплавским и видно, насколько удачен этот дуэт. Каждый раз креативность режиссера в сочетании с кипящей энергией Михаила Поплавского рождают интересные и необычные работы.

По сюжету главный герой в окружении красавиц-музыканток играет на ударных и на рояле, рассказывая о том, что мы сами строим свою судьбу. В это время фоном – на стенах и экране винтажного телевизора черно-белые архивные фото из жизни самого Михаила Поплавского, это его большой путь и иллюстрации к словам песни:

"Хто ти є, ким ти станеш в житті – все залежить від тебе". Получилось очень символично.

"А еще счастье", – подчеркнул сам исполнитель, – "Когда вокруг тебя твои друзья, родители, дети, когда вы можете праздновать в кругу семьи, когда можете с благодарностью вспомнить тех, кто помогает вам быть счастливыми, помнить о своих корнях".

Кстати, о семье – одной из главных ролей – роскошной блондинки – исполнила невестка Михаила Михайловича – Алина Поплавская. Вторая актриса – Екатерина Гладий – в красном кудрявом парике – по словам ректора, очень напоминала ему его первую любовь.

А сам клип можно было назвать "Много оттенков красного" – подбирался красный костюм в роскошных пайетках для главного героя, кожаные соблазнительные платья балета, красные музыкальные инструменты, декорации, даже несколько видов красной помады для девушек. Еще одну из важных ролей исполнял белый цвет. И это не случайно – ведь, по словам Михаила Поплавского, именно красный и белый его любимые цвета, они делают жизнь ярче.

Как всегда, большую работу проделала команда – стилистов, визажистов, хореографов. Девушки-танцовщицы даже открыли закулисную тайну, что им специально показывали, как нужно играть на бас-гитаре или барабанах, чтобы выглядеть как профессиональные музыканты.

"Клипом на песню "Щастя є", где использованы исключительно красные и белые цвета, мы начали новую серию работ", – поделилась Елена Винярская. "А Михаил Поплавский подтвердил – в новом году можем ждать новых клипов – еще минимум в шести цветах радуги".

Всегда на премьерах клипа Поплавского присутствуют звездные гости, высоко ценящие талант и креативность поющего ректора.

"Спасибо за оптимистический, светлый и радостный клип. Но на этот раз я восхищался вокалом Михаила Михайловича", – поделился Павел Зибров. – "Послушайте только, как он исполняет припев, сколько в нем энергии, правдивости, надрыва. С каким драйвом, аж мурашки по коже, он берет верхние ноты! А еще мне очень понравилось, как девочки играли на барабанах и гитарах".

Премьеру также посетили супруги актеров Виталий Борисюк и Ольга Сумская.

"Энергичный, жизнеутверждающий клип", – прокомментировала актриса. – "И у вас не могло быть другого. Вы ведь заряжаете тысячи ваших студентов, которые выходят от вас окрыленными, вдохновляясь вашей любовью к жизни и чувством юмора".

Ольга Сумская также выразила восхищение цветовой гаммой, заметив, что такие яркие цвета омолаживают и солиста, и смотрящих видео. Кстати, в начале 2000 года Ольга Сумская снялась в клипе "Прощання" Михаила Поплавского. И с таким теплом и вдохновением актриса вспоминала эту совместную работу, что Михаилу Михайловичу не осталось ничего другого, как пообещать ребрендинг клипа на эту песню.

Певица Мята отметила, что Михаил Михайлович как всегда "на стиле".

"Клип модный, стильный, молодежный. Вы, как всегда, в тренде, – поделилась впечатлениями девушка. – Костюмы, энергетика – все на высшем уровне. Счастье есть, потому что счастье – это дружить с вами. Счастье, что в нашей стране есть такой человек, который столько делает для украинского шоу-бизнеса".

"В жизни все проходит через любовь. Любовь к отцу, матери, детям, любовь к Украине. Любовь и счастье идут вместе. Стремление к счастью – это основа каждого человека. А чтобы быть счастливым, нужно упорно идти к поставленным целям", - говорит Михаил Поплавский.

Такое его жизненное кредо подчеркивают и слова песни:

"Знай, життя не чернетка, минуле не буде інакшим.

Пробачай, не здавайся, від себе до мрії іди

Хто ти є, ким ти станеш в житті – все залежить від тебе"

Режиссер клипа – Елена Винярская

Второй режиссер – Михаил Харченко

Оператор-постановщик – Павел Комар.

Конечно, стремясь идти всегда в ногу со временем, поющий ректор и его команда снова воспользовались современными мировыми технологиями: LED cube, VR-технологиями, Unreal Engine 4, tracking systems и 3D-графикой.