По словам актера, его сын пойдет воевать, если получит повестку.

Российский актер Дмитрий Харатьян, поддерживающий преступный режим Кремля и диктатора Владимира Путина, решил отправить своего единственного сына на войну в Украине.

В недавнем интервью он заявил, что его 24-летний сын имеет проблемы со здоровьем, но если ему придет повестка, он пойдет убивать украинцев.

"Моему сыну 24 года. Он не служил. У него проблемы со зрением, у него статья есть, в военном билете написано. Но в военное время он призывной, но пока не получил повестку. Если получит - пойдет. А что? Дело даже не в папе, и не в том, что я такой правильный государственник. Дело в нем самом, я его знаю, и мы с ним говорили на эти темы. Он пойдет, конечно. Если будет необходимость", - сказал Харатьян.

Он вспомнил и то, что сам служил в армии. С тех пор прошло уже 40 лет, однако сам он почему-то не хочет ехать на фронт пушечным мясом.

Кто такой Дмитрий Харатьян

Дмитрий Харатьян - народный артист Российской Федерации. Он всячески "топит" за России.

В июле 2022 года Харатьян поддержал раненных оккупантов, посетив Центральный военный госпиталь имени Вишневского в Подмосковье.

21 августа 2022 года участвовал в праздничном концерте посвященном Дню флага России, который проводился в ранее оккупированном Херсоне.

Напомним, ранее журналисты объяснили, как "гардемарин" Харатьян превратился в пропагандиста.

Вас также могут заинтересовать новости: