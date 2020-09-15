Михаил Боярский ранее попал в базу данных украинского центра "Миротворец" за поддержку агрессии России в отношении Украины.

Российский актер театра и кино Михаил Боярский, который ранее попал в базу данных украинского центра "Миротворец" за поддержку агрессии России в отношении Украины, потерял сознание перед вакцинацией.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал газеты «Комсомольская правда».

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Уточняется, что артисту должны были сделать прививку от гриппа, однако он упал в обморок. Боярскому стало плохо, и ему на помощь прибежал главврач. Выяснилось, что у актера подскочило давление, так как во время осмотра ему пережали лимфоузлы.

В настоящее время 70-летний артист чувствует себя нормально, ему сделали прививку.

Михаил Боярский: другие новости

Известный российский актер и музыкант Михаил Боярский попал в базу данных украинского центра "Миротворец". Информация об актере, сыгравшем Д'Артаньяна в советском фильме "Д'Артаньян и три мушкетера", размещена в разделе "Чистилище". Он попал в список "Миротворца" за открытую поддержку агрессии России в отношении Украины; незаконное пересечение государственной границы Украины; участие в развлекательных мероприятиях в аннексированном Крыму.

Боярский в ходе шоу «Сегодня вечером» заявил об обязанностях женщин родить и «прилепиться к своему мужу».

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Автор: УНИАН