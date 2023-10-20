Победительница конкурса "Мисс Украина 2023" София Шамия в интервью УНИАН рассказала, как проходил кастинг на конкурс в условиях войны, как ей удалось одержать победу, какой главный месседж будет пытаться донести на "Мисс мира" в Индии, и почему сейчас для Украины очень важна победа.

София, вы в 18 лет стали победительницей конкурса "Мисс Украина 2023". Расскажите о своих впечатлениях.

Чувствую себя невероятно счастливой в олицетворении победительницы "Мисс Украина 2023". Лично для меня, это большое признание, и победа в первую очередь для самой себя. Потому что моя миссия - достойно представить Украину на международной арене, и еще больше помочь нашей стране!

Как вы решились принять участие в конкурсе?

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Это было спонтанное решение, однако оно сделало меня самой счастливой. В конце концов, я очень благодарна за возможность представлять Украину. Это весомое достижение для меня и большая честь.

Как в этом году, в условиях войны, проходил кастинг и сам конкурс?

В этом году конкурс проводился в онлайн формате для безопасности и девушек, и всей команды. Сначала это было онлайн собеседование, а потом я приехала на личную встречу в офис "Мисс Украина". Честно говоря, я очень переживала перед встречей. Заблаговременно выбирала свой look, продумывала в чем буду до мелких деталей. Помню, я еще была с ярким цветом губ, и думала, уместно ли это было, или надо было использовать более нейтральные цвета. Тогда я самой счастливой девочкой уверенно выходила со встречи. Впоследствии я узнала, что стала участницей "Мисс Украина 2023", сделала фотосессию и затем глава конкурса сообщила, что я стала победительницей.

Какой главный месседж вы будете нести в Индии, на конкурсе "Мисс мира"?

Учитывая ситуацию в нашей стране, я хочу нести благотворительную миссию, направленную на помощь пострадавшим в результате войны в Украине. Сейчас, когда имею возможность выступать на международном конкурсе красоты, это становится отличной возможностью вывести проблемы войны и потребности украинского народа на мировой уровень.

Мой месседж - быть рупором независимой страны! Мой отец служит, поэтому я знаю обо всех потребностях военнослужащих, и мне хочется всячески помочь им, ведь именно они на передовой борьбе к нашей независимости.

Именно вместе мы можем помочь улучшить жизнь тех, кто пострадал от военных действий и вызвать внимание мира.

Кстати, в этом году конкурс не обошли стороной скандалы. Некоторых участниц обвинили в связи с Россией. Как вы к этому относитесь?

Лично для меня весь фокус во время участия был направлен на путь к победе и возможности представлять нашу страну на международной арене, а еще быть максимально полезной своему государству в течение всего года. К тому же, я не была лично знакома с участницами, ведь все проходило онлайн.

Будете ли вы общаться с представительницей России на "Мисс мира"?

Насколько известно комитету конкурса "Мисс Украина", участницы от России нет в заявленных странах. С самого начала войны комитет "Мисс Украина" присылал письма и официальные видео-обращения с просьбами исключить Россию из числа стран, которые будут участвовать в конкурсе. Искренне верим в поддержку "Мисс мира" в этом вопросе. Но в случае присутствия планирую не взаимодействовать со страной-агрессором.

Вокруг конкурса также ходят слухи о кумовстве и коррупции. Расскажите, сталкивались ли вы с таким?

Нет, не сталкивалась. Конкурсы красоты находятся под пристальным взглядом общественности и СМИ. Поэтому понимаю, что победа приносит большое публичное внимание. В себе, как в личности, я абсолютно уверена!

В этом году конкурс "Мисс мира" состоится в Индии. Возможно, вы приоткроете завесу подготовительного процесса? Чем планируете удивлять мир?

Сейчас мы готовим мой благотворительный проект, который является главным и самым важным моментом в моей деятельности. Планируем также провести мероприятия формата арт-терапии и мотивационные ивенты для девушек, у которых мужчины пошли на фронт защищать свою страну, или для мам, чьи сыновья и дочери служат в ВСУ.

Что касается образов на конкурс, то национальное платье создается украинским брендом MYVO. Его дополнит роскошный аксессуар подобный венку украинской невесты. Он является символом надежды и светлого будущего. Платье будет дополнено кинематическими элементами, которые будут приводить в движение некоторые его элементы.

Как вы считаете, что для Украины будет означать ваша победа на "Мисс мира"?

Победа Украины на "Мисс мира" во время войны приобретает особое символическое значение. Это знак прочности и несокрушимости нашего украинского духа перед испытанием войны, что может объединить всех нас, и вдохновить на высшие достижения любых целей. Считаю, что победа может усилить международную поддержку и внимание к войне в Украине.

Вы сказали, что ваша главная цель на конкурсе - рассказать миру о войне в Украине. А где вас застало полномасштабное вторжение?

Для меня это вообще был очень переломный момент в жизни. Очень четко помню один из первых дней войны: мы проснулись утром, увидели военную технику, это очень жутко было. Моя семья не хотела верить в то, что началась война, все были в шоке. В тот момент мне нужно было взять большую ответственность на себя и начать призывать их к действиям. В конце концов мы поехали в маленький поселок вблизи Киева. Это был очень трудный, однако важный шаг для нас и нашей безопасности.

В первые дни войны мой отец присоединился к рядам ТРО, поэтому в Киевскую область поехали только мы с мамой, и кошка.

Выезжали ли вы за границу?

Да, только один раз мы поехали в Польшу, однако душа была с родной Украиной. Не выдержав, мы вернулись.

Как война изменила вас?

Прежде всего, начала больше ценить жизнь, оберегать моменты, проведенные с моими родителями, родными и моей кошкой (улыбается).

Давайте поговорим не только о вашей внутренней, но и внешней красоте. Сложно не обратить внимание на вашу яркую внешность. Как думаете, это ваш козырь, или, может быть, она мешала вам в жизни?

Моя внешность - моя особенность. Однако в детстве, как было у каждого ребенка, мы считали, что мнение окружающих является слишком важным. Я беспокоилась о том, как я выгляжу, и часто сталкивалась с издевательствами со стороны одноклассников по поводу своего веса. Потом, со временем я влюбилась в себя и научилась любить себя настоящую.

У каждого из нас есть свои критерии красоты. Тогда мне больше нравились прически с ровными волосами. Поэтому я комплексовала насчет своих кудрей.

Можете раскрыть свои какие-то бьюти-секреты?

На самом деле я имею ровный тон кожи с детства, поэтому реже других посещаю косметолога. Каких-то особых бьюти-секретов не имею. Однако единственный мой лайфхак, когда чувствую отечность на лице, делаю массаж льдом по массажным линиям. Главное, девушки, это поэтапный уход утром и вечером.

Как вы реагируете на мужское внимание? Есть ли у вас любимый человек?

Нас, девушек, внимание вдохновляет. Приятно ощущать на себе знаки внимания и получать комплименты не только от мужчин, но и от женщин. У меня есть парень, мы встретились год назад во время волонтерства.

Планируете ли вы и дальше заниматься моделингом?

Не планирую, чтобы моделинг стал основным направлением моей деятельности. Я активно занимаюсь волонтерской деятельностью, открыла японское кафе во Львове и ресторан в похожем стиле в Ивано-Франковске. А "Мисс Украина" - это для меня возможность заявить об Украине на международной арене.

Именно благодаря войне я переосмыслила свою жизнь, стала чаще видеться с родными. Для меня сейчас очень важно быть полезной обществу.

К тому же в будущем планирую поступить на заочную форму обучения в иностранный ВУЗ, чтобы полученные знания использовать для восстановления Украины. Сейчас активно занимаюсь саморазвитием и изучаю иностранные языки.