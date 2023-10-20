Победительница "Мисс Украины 2023" София Шамия / пресс-служба

София, вы в 18 лет стали победительницей конкурса "Мисс Украина 2023". Расскажите о своих впечатлениях.

Чувствую себя невероятно счастливой в олицетворении победительницы "Мисс Украина 2023". Лично для меня, это большое признание, и победа в первую очередь для самой себя. Потому что моя миссия - достойно представить Украину на международной арене, и еще больше помочь нашей стране!

Как вы решились принять участие в конкурсе?

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Это было спонтанное решение, однако оно сделало меня самой счастливой. В конце концов, я очень благодарна за возможность представлять Украину. Это весомое достижение для меня и большая честь. 

Как в этом году, в условиях войны, проходил кастинг и сам конкурс?

В этом году конкурс проводился в онлайн формате для безопасности и девушек, и всей команды. Сначала это было онлайн собеседование, а потом я приехала на личную встречу в офис "Мисс Украина". Честно говоря, я очень переживала перед встречей. Заблаговременно выбирала свой look, продумывала в чем буду до мелких деталей. Помню, я еще была с ярким цветом губ, и думала, уместно ли это было, или надо было использовать более нейтральные цвета. Тогда я самой счастливой девочкой уверенно выходила со встречи. Впоследствии я узнала, что стала участницей "Мисс Украина 2023", сделала фотосессию и затем глава конкурса сообщила, что я стала победительницей.

Какой главный месседж вы будете нести в Индии, на конкурсе "Мисс мира"?

Учитывая ситуацию в нашей стране, я хочу нести благотворительную миссию, направленную на помощь пострадавшим в результате войны в Украине. Сейчас, когда имею возможность выступать на международном конкурсе красоты, это становится отличной возможностью вывести проблемы войны и потребности украинского народа на мировой уровень.

Мой месседж - быть рупором независимой страны! Мой отец служит, поэтому я знаю обо всех потребностях военнослужащих, и мне хочется всячески помочь им, ведь именно они на передовой борьбе к нашей независимости. 

Именно вместе мы можем помочь улучшить жизнь тех, кто пострадал от военных действий и вызвать внимание мира.

В этом году конкурс проводился в онлайн формате для безопасности и девушек, и всей команды, - Шамия / пресс-служба

Кстати, в этом году конкурс не обошли стороной скандалы. Некоторых участниц обвинили в связи с Россией. Как вы к этому относитесь?

Лично для меня весь фокус во время участия был направлен на путь к победе и возможности представлять нашу страну на международной арене, а еще быть максимально полезной своему государству в течение всего года. К тому же, я не была лично знакома с участницами, ведь все проходило онлайн.

Будете ли вы общаться с представительницей России на "Мисс мира"?

Насколько известно комитету конкурса "Мисс Украина", участницы от России нет в заявленных странах. С самого начала войны комитет "Мисс Украина" присылал письма и официальные видео-обращения с просьбами исключить Россию из числа стран, которые будут участвовать в конкурсе. Искренне верим в поддержку "Мисс мира" в этом вопросе. Но в случае присутствия планирую не взаимодействовать со страной-агрессором.

Вокруг конкурса также ходят слухи о кумовстве и коррупции. Расскажите, сталкивались ли вы с таким?

Нет, не сталкивалась. Конкурсы красоты находятся под пристальным взглядом общественности и СМИ. Поэтому понимаю, что победа приносит большое публичное внимание. В себе, как в личности, я абсолютно уверена!

В этом году конкурс "Мисс мира" состоится в Индии. Возможно, вы приоткроете завесу подготовительного процесса? Чем планируете удивлять мир?

Сейчас мы готовим мой благотворительный проект, который является главным и самым важным моментом в моей деятельности. Планируем также провести мероприятия формата арт-терапии и мотивационные ивенты для девушек, у которых мужчины пошли на фронт защищать свою страну, или для мам, чьи сыновья и дочери служат в ВСУ.

Что касается образов на конкурс, то национальное платье создается украинским брендом MYVO. Его дополнит роскошный аксессуар подобный венку украинской невесты. Он является символом надежды и светлого будущего. Платье будет дополнено кинематическими элементами, которые будут приводить в движение некоторые его элементы.

В себе, как в личности, я абсолютно уверена, - Шамия / пресс-служба

Как вы считаете, что для Украины будет означать ваша победа на "Мисс мира"?

Победа Украины на "Мисс мира" во время войны приобретает особое символическое значение. Это знак прочности и несокрушимости нашего украинского духа перед испытанием войны, что может объединить всех нас, и вдохновить на высшие достижения любых целей. Считаю, что победа может усилить международную поддержку и внимание к войне в Украине. 

Вы сказали, что ваша главная цель на конкурсе - рассказать миру о войне в Украине. А где вас застало полномасштабное вторжение?

Для меня это вообще был очень переломный момент в жизни. Очень четко помню один из первых дней войны: мы проснулись утром, увидели военную технику, это очень жутко было. Моя семья не хотела верить в то, что началась война, все были в шоке. В тот момент мне нужно было взять большую ответственность на себя и начать призывать их к действиям. В конце концов мы поехали в маленький поселок вблизи Киева. Это был очень трудный, однако важный шаг для нас и нашей безопасности.

В первые дни войны мой отец присоединился к рядам ТРО, поэтому в Киевскую область поехали только мы с мамой, и кошка. 

Выезжали ли вы за границу?

Да, только один раз мы поехали в Польшу, однако душа была с родной Украиной. Не выдержав, мы вернулись.

Как война изменила вас?

Прежде всего, начала больше ценить жизнь, оберегать моменты, проведенные с моими родителями, родными и моей кошкой (улыбается).

В первые дни войны мой отец присоединился к рядам ТРО, - Шамия / пресс-служба

Давайте поговорим не только о вашей внутренней, но и внешней красоте. Сложно не обратить внимание на вашу яркую внешность. Как думаете, это ваш козырь, или, может быть, она мешала вам в жизни? 

Моя внешность - моя особенность. Однако в детстве, как было у каждого ребенка, мы считали, что мнение окружающих является слишком важным. Я беспокоилась о том, как я выгляжу, и часто сталкивалась с издевательствами со стороны одноклассников по поводу своего веса. Потом, со временем я влюбилась в себя и научилась любить себя настоящую.

У каждого из нас есть свои критерии красоты. Тогда мне больше нравились прически с ровными волосами. Поэтому я комплексовала насчет своих кудрей.

Можете раскрыть свои какие-то бьюти-секреты?

На самом деле я имею ровный тон кожи с детства, поэтому реже других посещаю косметолога. Каких-то особых бьюти-секретов не имею. Однако единственный мой лайфхак, когда чувствую отечность на лице, делаю массаж льдом по массажным линиям. Главное, девушки, это поэтапный уход утром и вечером.

Как вы реагируете на мужское внимание? Есть ли у вас любимый человек?

Нас, девушек, внимание вдохновляет. Приятно ощущать на себе знаки внимания и получать комплименты не только от мужчин, но и от женщин. У меня есть парень, мы встретились год назад во время волонтерства.

Не планирую, чтобы моделинг стал основным направлением моей деятельности, - Шамия / пресс-служба

Планируете ли вы и дальше заниматься моделингом?

Не планирую, чтобы моделинг стал основным направлением моей деятельности. Я активно занимаюсь волонтерской деятельностью, открыла японское кафе во Львове и ресторан в похожем стиле в Ивано-Франковске. А "Мисс Украина" - это для меня возможность заявить об Украине на международной арене.

Именно благодаря войне я переосмыслила свою жизнь, стала чаще видеться с родными. Для меня сейчас очень важно быть полезной обществу. 

К тому же в будущем планирую поступить на заочную форму обучения в иностранный ВУЗ, чтобы полученные знания использовать для восстановления Украины. Сейчас активно занимаюсь саморазвитием и изучаю иностранные языки. 