Цифровые продажи его песен выросли на 40%.

После обвинений актрисы Эван Рейчел Вуд и еще четырех женщин в насилии в адрес музыканта Мэрилина Мэнсона продажи и число прослушиваний его песен возросли.

Читайте такжеУ Мэрилина Мэнсона есть "комната для изнасилований"Об этом сообщает Billboard.

По данным издания, к 4 февраля общее число прослушиваний треков Мэнсона «по запросу» увеличилось на 7% - до 6 миллионов, а его цифровые продажи выросли на 40%, достигнув 2 тысяч.

Но последний сингл исполнителя Don’t Chase The Dead выпал из топ-40 Mainstream Rock Airplay, проведя в нем 12 недель. Ранее он занимал 34-ю строчку в чарте и поднимался до 29 места.

Обвинения Мэрилина Мэнсона в насилии: что известно

Началось все с того, как актриса Эван Рейчел Вуд обвинила своего бывшего возлюбленного в издевательствах и сексуальном насилии.

После публикации Вуд с обвинениями в адрес музыканта выступили еще четыре женщины - Эшли Уолтерс, Сара МакНили, Эшли Линдси Морган и Габриелла

Сам Мэнсон назвал заявления своих бывших партнерш искажением реальности

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Автор: УНИАН