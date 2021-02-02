Мэнсон назвал заявления своих бывших партнерш искажением реальности.

Музыкант Мэрилин Мэнсон ответил на обвинения в издевательствах и сексуальном насилии.

Читайте такжеИзвестного рэпера и его жену обвинили в изнасиловании более 100 девушекОтвет он разместил на своей странице в Instagram.

Мэнсон назвал заявления своих бывших партнерш искажением реальности.

"Очевидно, что мое искусство и моя жизнь уже давно притягивают к себе споры и разногласия. Но эти недавние заявления обо мне - чудовищное искажение реальности. Мои личные отношения всегда были полностью согласованы с моими партнерами-единомышленниками. Невзирая на то, как и почему другие сейчас предпочитают искажать прошлое, это правда", - написал музыкант.

В то же время независимый лейбл звукозаписи Loma Vista заявил, что прекращает с ним сотрудничество.

"В свете сегодняшних тревожных обвинений Мэрилина Мэнсона в насилии со стороны Эван Рейчел Вуд и других женщин, Loma Vista прекращает продвижение его альбома. Также информируем, что не будем работать с Мэрилином Мэнсоном в будущем", - говорится в заявлении лейбла в Instagram.

Обвинения в адрес Мэнсона

Ранее 33-летняя американская актриса Эван Рейчел Вуд обвинила своего бывшего возлюбленного в издевательствах и сексуальном насилии.

После публикации Вуд с обвинениями в адрес музыканта выступили еще четыре женщины - Эшли Уолтерс, Сара МакНили, Эшли Линдси Морган и Габриелла.

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Автор: УНИАН