Представители рокера категорически отрицали все подобные обвинения в прошлом.

33-летняя американская актриса Эван Рейчел Вуд (сериалы «Настоящая кровь» и «Мир Дикого запада») обвинила своего бывшего возлюбленного – музыканта Мэрилина Мэнсона в издевательствах и сексуальном насилии

Читайте такжеБританский суд обвинил Джонни Деппа в избиении бывшей женыОб этом она написала в своем Instagram.

«Имя обидчика – Брайан Уорнер, также известный как Мэрилин Мэнсон. Он начал ухаживать за мной, когда я была подростком, и годами ужасно издевался надо мной. Я понимаю, что мне промыли мозги и заставили подчиниться», - написала Вуд.

«Я перестала жить в страхе возмездия, клеветы или шантажа. Я здесь, чтобы разоблачить этого опасного человека и призвать все индустрии, в которых он представлен, перестать сотрудничать с ним, прежде чем он разрушит еще больше жизней. Я выступаю вместе со многими жертвами, которые больше не будут молчать», - добавила она.

Как пишет Vanity Fair, после публикации Вуд с обвинениями в адрес Мэнсона выступили еще четыре женщины, которые опубликовали собственные обвинения против Мэнсона, - Эшли Уолтерс, Сара МакНили, Эшли Линдси Морган и Габриелла. Они подробно описали сексуальное и психологическое насилие, включающее различные формы принуждения и запугивания.

Представители Мэнсона категорически отрицали все подобные обвинения в прошлом.

В 2018 году Вуд стала одной из трех женщин, которые выступили в поддержку Закона о правах людей, переживших сексуальное насилие. Она дала показания Конгрессу США и заявила, что бывший партнер изнасиловав ее, когда она была без сознания. Также она рассказывала, что он ее связывал и угрожал убить.

Эван Рейчел Вуд и Мэрилин Мэнсон: история отношений

Актриса Эван Рейчел Вуд встречалась с рокером три года, однако после помолвки пара распалась.

Пара познакомилась, когда Эван было 18 лет, а Мэнсону 36.

Певец заявлял, что «каждый день мечтает о том, чтобы разбить ей череп кувалдой», однако его представитель утверждал, что это «не факт».

После расставания Мэнсон рассказывал, что нанес на свое тело и лицо 158 порезов, чтобы показать «всю ту боль, что она ему принесла».

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Автор: Катерина Шварц