Андрей Задворный неоднозначно отреагировал на обвинения фолловеров.

Недавно стало известно, что после финала шоу "Холостячка" Андрей Задворный бросил Злату Огневич, объяснив это тем, что у него исчезли к ней чувства.

В сети по этому поводу разгорелись жаркие споры, ведь поклонники изначально критиковали выбор Златы. Так, он решил в очередной раз ответить на хейт в своем инста-блоге.

"Это моя жизнь, я живу ее так, как считаю нужным. Я имею право влюбиться, я имею право ревновать и ненавидеть, я имею право простить. Я имею право попробовать построить отношения с девушкой, которую выбрал я и которая выбрала меня. Я имею право разочароваться. Я имею право на то, что у меня проходят чувства. Я имею право на то, чтобы у меня что-то не получилось, при этом, оставаясь честным перед собой и девушкой", - написал Задворный.

Читайте такжеПлатье и кольца уже выбрали: Павел Зибров рассказал о подготовке к свадьбеПозже под этим постом появился комментарий одного из фолловеров, который уверен, что Андрей стал геем после первого неудачного брака, от которого у него есть дочь Кира.

"Похоже, что после первого брака вы перешли играть за другую команду. Видно, что вы гей. Это настоящая причина. Марго в прямом эфире говорила, что на проекте два гея", – говорится в комментарии.

Так, Андрей запостил этот комментарий себе в сториз и неоднозначно на него ответил: "Ну, наконец-то и меня разоблачили".

Напомним, ранее участник "Холостячки" Роман Васильев устроил любовный треугольник после проекта.

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Автор: Диана Могилевич