Мужчина закрутил с двумя участницами "Холостяка".

Во время пост-шоу второго сезона романтического реалити "Холостячка" разыгрались нешуточные страсти. Выяснилось, что участник шоу Роман Васильев закрутил роман одновременно с двумя девушками.

Когда Роман появился в студии, он заявил, что не состоит в отношениях. Однако после этого ведущий пригласил участницу 11 сезона "Холостяка", блогершу Надин Медведчук.

Девушка призналась, что Роман ухаживал за ней. Он дарил Надин цветы, писал романтические сообщения. По словам блогера, они проводили время вместе, целовались и откровенно говорили об отношениях.

Читайте такжеУчастник "Холостячки" сделал предложение экс-жене в пост-шоуОднако Надин случайно узнала, что такие же сообщения от Романа получает ее подруга - участница "Холостяка" Саша Миколюк.

"Саша давала мне послушать голосовые сообщения, которые ей присылает Рома. И про наручники, и про то, как накажет", – отметила Надин.

Девушку возмутило поведение Романа. Она собрала всех троих вместе, чтобы обсудить ситуацию.

По словам Надин, Роман в один день целовался сначала с ней, а потом с Сашей.

В то же время Роман заявил, что ничего не видит плохого в этом. Ведь он никому ничего не обещал, мол, он - холостяк, и пока этот статус менять не собирается.

Как сообщал УНИАН, победитель шоу "Холостячка" Андрей Задворный после финала шоу наткнулся на жесткий хейт со стороны поклонников проекта. Да и сама Злата Огневич подверглась критике.

В результате агрессии со стороны недоброжелателей Злата отписалась от Андрея в Instagram, а сам мужчина закрыл свою страницу в социальной сети. В связи с этим у любителей реалити возник вопрос, вместе ли Андрей и Злата после финала шоу.

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Автор: Марта Гичко