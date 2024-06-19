Арам Арзуманян признался, что имеет судимость.

Популярный украинский актер, юморист, звезда сериалов "Скажене весілля" и "Скажені сусіди" Арам Арзуманян рассказал историю, как чуть не попал за решетку. Он поделился, за что несколько лет назад получил судимость.

По словам актера, его судили из-за драки. Инцидент произошел в Мелитополе. Арам рассказал, что посреди ночи ему захотелось поесть мяса. Из-за конфликта с другой компанией возникла драка.

"Был конфликт, такси не поделили в Мелитополе, их трое было. Просто мяса хотели поесть, а такси не было. Они ехали в том направлении, мы предложили: "Давайте мы заплатим за такси, немного тесно было, но все же пацаны. Куда вам надо, а мы дальше поедем на такси". И нам ответили: "С такими, как вы, мы никуда не поедем". И началась у нас драка", - вспомнил юморист.

Арзуманян говорит, что получил условную судимость. Он ответил, на какой срок его наказали:

Потом меня судили, это было условно, четыре на два. Ты два года отмечаешься, но если какое-то нарушение, то четыре года у тебя режима уже есть.

Что известно об Арзуманяне

Арзуманян - актер армянского происхождения. В прошлом он занимался тяжелой атлетикой. Свою популярность он получил благодаря ролям в кинолентах "Пацики", "Великі вуйки", "Скажене весілля" и "Скажені сусіди". Сейчас он активно развивает свою актерскую карьеру и ведет соцсети.

Арам женат на женщине Кристине уже 11 лет. Они воспитывают двоих детей - дочь Анаит и сына Тиграна.

Напомним, ранее Арам Арзуманян признался, что потерял троих детей. Он рассказал, как пережил сложный период.

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