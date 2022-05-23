Благо, его дом уцелел, а вот соседний поврежден.

Украинский артист MELOVIN рассказал, что вражеская ракета долетела и до его жилого комплекса на Софиевской Борщаговке. Благо, его дом уцелел, а вот соседний пострадал намного больше.

В интервью Славе Демину артист признался, что еще не был у себя дома с начала войны. Но его знакомые приходили туда, фотографировали и сбрасывали ему фото. Оказывается, что дом напротив пострадал от оккупантов. Там вылетели окна и разрушена квартира на 9 этаже.

"Я еще там не был. Приехали мои знакомые, которые сейчас в Киеве, делали фотоотчет. Где-то что-то потрескалось, где-то что-то упало у окна. Не очень прикольная картина из моего окна, из моей спальни", - сказал артист.

Также MELOVIN добавил, что сейчас находится в Европе, где собирает деньги на помощь Украине. После гастролей он планирует вернуться домой, так как здесь его дом и его родители.

Напомним, ранее MELOVIN на фоне войны в Украине кардинально изменил имидж.

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