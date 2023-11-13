MELOVIN прошел обследование.

Украинский певец MELOVIN на своей странице в Instagram поделился печальной новостью - у него нашли неизлечимую болезнь. Артист рассказал, что прошел длительное обследование.

Он хотел рассказать об этом поклонникам раньше, но долго не решался. По его словаМ, ему трудно было собраться с мыслями.

"Вы много спрашивали меня, почему я так резко похудел, как вы пишете, похорошел. Все не просто так. Я хочу поделиться этим с вами, потому что вы моя семья. Трудно было с этим собраться и рассказать", - признался артист.

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Также музыкант опубликовал фотографию с заключением врача, на которой можно рассмотреть, что ему поставили предварительный диагноз - стеатогепатит с выраженной активностью. Это одна из стадий алкогольной и неалкогольной жировой болезни печени.

"Я долго проходил разные медицинские обследования, исчезал и не появлялся в соцсетях. Затем в один момент я начал активно вести свою жизнь, потому что понял, когда, как не сейчас, это делать. Я надеюсь, вы меня поддержите. Все подробности я хочу рассказать вам как можно лично", - добавил певец.

Напомним, ранее Александр Педан попал в больницу. Во время игры в баскетбол он травмировал ногу. В результате ему пришлось делать операцию.

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