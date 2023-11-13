Они решили что-то изменить в себе, но только все испортили.

В современном мире много женщин обращаются за помощью к пластическим хирургам. Они верят в то, что пластика может спасти их от старения, однако так происходит не со всеми. Есть и те знаменитости, которых все эти процедуры только изуродовали.

Деми Мур

Деми Мур неоднократно прибегала к пластическим операциям. Они всегда гармонично вписывались в ее образ и дополняли ее яркую внешность. Однако последняя операция буквально изуродовала ее лицо. На показе Fendi весна-2021 модель шокировала своим внешним видом.

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Алла Пугачева

На самом деле Пугачева в свои 74 года выглядит хорошо, однако одна из пластик оказалась менее удачной, чем другие. Заметно, что ее лицо уже "устало", хоть оно и максимально натянуто.

Донателла Версаче

Легенда итальянской моды Донателла Версаче сделала массу операций, точную цыфру не может назвать даже она сама. Однако заметно, что все они только изуродовали ее лицо. Ранее она была милой и привлекательной блондинкой, а сейчас похожа на... Впрочем, посмотрите сами и продолжите эту фразу.

Мелани Гриффит

Актрису Мелани Гриффит, сыгравшую в фильмах "Птицы" и "Марни", пластические операции тоже только изуродовали. Более того, они добавили ей возраста, хотя именно с ним она и пыталась бороться.

Лара Флинн-Бойл

Супер-сексуальная красотка из "Твин Пикса" и "Людей в чёрном-2" настолько увлеклась пластикой, что забыла о черте, которую не стоит переходить. В итоге она изуродовала свою идеальную внешность и даже перестала сниматься в кино. Вот такая может быть цена одной ошибки.

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