Лазарева объяснила, почему знаменитости боятся говорить о войне в Украине.

Российская ведущая и актриса Татьяна Лазарева рассказала, что ее коллеги боятся говорить о войне в Украине, так как могут всего лишиться на Родине.

К примеру она привела певца Валерия Меладзе, который первым из артистов выступил против войны в Украине. Из-за такой его политической позиции ему запретили выступать в России. Более того, его песни больше не будут крутить по радио, на ТВ-программы его также не будут приглашать.

"Любимца украинской, российской и даже грузинской публики Меладзе полностью запретили. Теперь в России его ни по телевизору не посмотришь, ни по радио не послушаешь. Не знаю, может кассеты с его песнями будут слушать. А ведь он просто сказал, что он против войны. Что мы требуем от людей? У них большие компании, им нужно всех кормить", - сказала Лазарева.

Также она процитировала переписку со своей подругой, которая пожаловалась на то, что ее уволили за разговор с коллегой, в котором она сказала, что украинцам живется лучше, чем россиянам.

"Только человек что-то сказал, два часа и все. Есть люди, которые воинственно поддерживают Россию. Они давно уже возле кормушек, например, Басков. Я понимаю, им сложно все терять. А вот Газманов всегда поддерживал путинский режим", - добавила Лазарева.

Напомним, ранее Татьяна Лазарева отреагировала на зверства оккупантов в Украине.

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