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"Много интересного!": у СМИ появилось резюме Меган Маркл 10-летней давности

15:00, 18 мая 2020
Звезды
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У  СМИ появилось резюме Меган Маркл 10-летней давности / фото REUTERS

Меган Маркл занималась боксом, кикбоксингом и боевыми искусствами. Кроме того, будущая герцогиня Сассекская училась балету, джазовому танцу и чечетке.

Об этом стало известно после того, как резюме Меган опубликовало британское издание Mirror, пишет РБК-Украина.

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Данное резюме Меган Маркл составляла около 10 лет тому назад. Если верить документу, то теперь общественность знает точный рост и вес герцогини на тот момент. Ее рост 167 сантиметров, а весила она 51 килограмм.

Кроме опыта работы в театре и кино, Меган указала и дополнительные свои навыки. Она свободно владеет испанским и у нее хороший уровень французского языка.

Напомним, что Меган Маркл разозлила королеву Елизавету II из-за книги "В поиске свободы". В этой книге Меган и принц Гарри рассказали о том, как развивались их отношения после первого знакомства. При этом много страниц было посвящено тому, почему супружеская пара решила отказаться от королевских полномочий. Букингемский дворец расценил эту книгу как "мыльную оперу".

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Теги: #Меган Маркл