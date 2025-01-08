Не стало ее домашнего любимца.

Супруга принца Гарри, экс-актриса и герцогиня Сассекская Меган Маркл поделилась печальной новостью - ушел из жизни ее домашний любимец, бигль по имени Гай, которого она взяла в семью в 2015 году из приюта в Канаде.

Маркл рассказала, что Гай находился в приюте, где усыпляют животных. Она спасла его буквально за несколько дней до смерти и влюбилась в него с первого взгляда.

"Они называли его "малышом" ("the little guy"), потому что он был таким маленьким и хрупким, поэтому я назвала его "Гай" ("Guy"). И он был лучшим парнем, о котором могла мечтать любая девушка", - рассказала девушка в своем блоге.

Маркл добавила, что ее любимец был с ней в самые важные моменты ее жизни - когда она выходила замуж и рожала детей.

"Он был со мной во всем: в тишине, хаосе, спокойствии, уюте", – написала герцогиня Сассекская.

Кроме того, Маркл рассказала, что незадолго до ее переезда в Великобританию Гай попал в аварию и находился в больнице. Каждый день после работы она с супругом ездила в клинику, чтобы навестить своего любимца, который провел там несколько месяцев.

Песику сделали несколько операций. Врачи говорили, что он больше не сможет самостоятельно ходить, однако его все же удалось поставить на ноги.

"Я выплакала слишком много слез, чтобы их можно было сосчитать. Таких слез, что заставляют тебя погружаться в душ с абсурдной надеждой, что проточная вода на твоем лице каким-то образом заставит тебя не замечать их, или делать вид, что их там нет. Но они есть. И это тоже нормально", – добавила Меган Маркл.

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