В основе книги "Скамейка" – отношения Гарри с сыном

Американское издательство Penguin Random House готовится опубликовать детскую книгу авторства Меган Маркл об отношениях отцов и сыновей. Герцогиня Сассекская писала ее на основе опыта ее мужа принца Гарри при воспитании их сына Арчи.

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Книга под названием "Скамейка" выйдет восьмого июня, пишет Русская служба ВВС.

"Скамейка" началась как стихотворение, которое я написала для мужа на День отца, через месяц после рождения Арчи", - говорится в заявлении герцогини. - Стихотворение легло в основу этой истории".

"Надеюсь, каждая семья, какой бы они ни была, сможет найти в "Скамейке" что-то похожее на свою жизнь, как она похожа на жизнь моей семьи", - добавила герцогиня.

Книга выйдет также в аудиоформате, ее озвучит сама Меган. Эксклюзивные картинки к книге нарисовал Кристиан Робинсон, известный благодаря своим работам для «Улицы Сезам» и мультфильмов Pixar.

В издательстве Penguin Random House заявили, что книга по их замыслу должна вызывать "глубокое чувство теплоты, привязанности и сочувствия".

"Читатель получает возможность увидеть общие моменты в жизни разных отцов и сыновей - моменты гармонии и рефлексии, доверия, открытий, узнавания нового и постоянного чувства спокойствия", - заявили там.

В Великобритании книгу Маркл выпустит издательство Puffin, а в США – Random House Children`s Books. Произведение появится в продаже в начале июня. Сейчас книга доступна только для предварительного заказа. Кроме того, герцогиня планирует выпустить аудиоверсию своего творения, которую сама же и запишет.

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Автор: Виктория Гордиенко