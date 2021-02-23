Меган Маркл и принц Гарри неожиданно появились онлайн на Spotify Stream On, чтобы рассказать о своем подкасте Archewell Audio.

Герцог и герцогиня Сассекские записали видео рекламу подкаста для канала в Spotify. Она вышла после новости о второй беременности Меган Маркл и окончательном решении герцогов не возвращаться к работе в королевской семье.

Меган Маркл и принц Гарри впервые появились на публике. Пара записала 20-секундное Анонсное видео для подкаста Archewell Audio, сообщает DailyMail.

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В коротком ролике 39-летняя Меган Маркл и 36-летний принц Гарри снова анонсируют свой подкаст и рассказывают, что они «используют его для увлекательной беседы» и «это вдохновляет, бросает вызов и учит».

«Мы завели подкаст Archwel для того, чтобы быть уверенными, что сможем сделать громче голоса, которые, возможно, не слышат, и услышать истории людей», — сказала Меган Маркл.

«И главная задача — попытаться создать сообщество, в котором вы сможете поделиться своими историями, которые в свою очередь помогут и другим людям найти свой голос в этом безопасном пространстве», — завершил принц Гарри.

Для этой записи Меган Маркл выбрала платье с весенним настроением американского бренда Oscar de la Renta стоимостью $3,7 тыс.

Напомним, в прошлом году герцог и герцогиня Сассекские заключили контракт со стриминговым аудио сервисом Spotify на сумму более $40 млн. Эксперты предполагают, что подобные коммерческие сделки противоречили беспристрастности, которую требуют от членов королевской семьи, и привели к полному разрыву любых рабочих отношений с семьей.

Ходят слухи, что принц Гарри и Меган Маркл были шокированы решением королевы лишить их покровительства королевских благотворительных и спортивных организаций после того, как они дали откровенное интервью Опре Уинфри, которое снималось в течение двух дней в их особняке в Лос-Анджелесе.

Интервью запланировано к эфиру в воскресенье, 7 марта. Телеканал CBS анонсирует его как откровенный разговор.

Напомним, в пятницу, 19 февраля, Букингемский дворец опубликовал официальное заявление о том, что принц Гарри и Меган Маркл не вернутся к исполнению обязанностей членов королевской семьи.

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Автор: УНИАН