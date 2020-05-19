Принцу Гарри и Меган Маркл понадобиться 11 лет для выплаты долгов королевской семье

Супруги сейчас начали возвращать деньги, потраченные на ремонт Фрогмор-хауса.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл сделали первый вклад в британскую казну, тем самым начав выплачивать долг королевской семье.

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После сложения своих полномочий супруги согласились возместить средства налогоплательщиков, потраченные на реконструкцию их семейного коттеджа Фрогмор-хауса, что обойдется это в паре около 2,4 млн фунтов стерлингов.

Так, по сообщению издания Mail on Sunday, отдать все сразу супругов не может, поэтому решили гасить долг частями. Сейчас пара перечислила в бюджет 18 тысяч фунтов, сообщает ТСН. Такие переводы Меган и Гарри планируют делать ежемесячно. поэтому на выплату всей суммы у них уйдет примерно 11 лет.

Однако, выплачивать долг пара сможет и большими частями, поэтому и закрыть его сможет быстрее. Благодаря своевременным выплатам пара также сможет считать коттедж своей британской резиденцией.

Как сообщал УНИАН, в начале январЯ королевская семья заявила о желании жить на две страны - Великобританию и Канаду в заявлении о выходе их из королевской семьи. Королева Елизавета II поддержала решение супругов отказаться от королевских привилегий и сообщила о "переходный период" в этом процессе.