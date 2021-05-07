Вчера, 6 мая, Арчи исполнилось 2 года.

Принц Гарри и его жена Меган Маркл редко публикуют фотографии своего сына Арчи Харрисона, которому 6 мая исполнилось два года. Однако в честь дня рождения они сделали исключение.

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На сайте своего фонда Archewell супруги опубликовали милый кадр, который сделали в день рождения Арчи. Съемка состоялась на заднем дворе роскошного поместья в Санта-Барбаре, штат Калифорния.

Правда, тех, кто хочет рассмотреть малыша, ждет разочарование, поскольку ребенок сфотографирован со спины. На монохромном снимке Арчи держит в руках связку гелевых шаров и снят, вероятнее всего, в саду особняка герцогов Сассекских в Монтесито.

Именинник позировал в повседневном образе – джинсах, теплом свитшоте и кроссовках.

"Мы были глубоко тронуты в течение последних двух лет, чувствуя тепло и поддержку своей семьи в честь рождения Арчи", – говорится в сообщении Меган и Гарри.

Этот редкий кадр Меган Маркл и принц Гарри обнародовали неспроста. Супруги отметили, что в этом году каждый желающий может резонансно поздравить Арчи с днем рождения – пожертвовать средства на вакцинацию в честь его 2-летия.

Родители именинника призвали общественность к доброму делу. Они убеждены, что "мы не сможем по-настоящему выздороветь, пока все не будут иметь равного доступа к вакцине".

"Многие из вас жертвуют на благотворительность от его имени и отмечают это событие, делая услугу через доброту своих сердец. Вы собираете средства для тех, кто в этом больше всего нуждается, и продолжаете делать это органично и бескорыстно. Мы остаемся невероятно благодарными", – написали Меган и Гарри.

Справка УНИАН. Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор родился 6 мая 2019 года в Портлендской больнице в Лондоне. В настоящее время он седьмой в очереди на трон после своего отца Гарри.

Несмотря на разногласия с родителями именинника, с днем рождения его поздравили и британские родственники. Так, герцог и герцогиня Кэмбриджские опубликовали снимок с крестин племянника принца Уильяма.

А на официальной странице Букингемского дворца мальчика поздравили снимком с его родителями, когда принц Гарри и Меган Маркл впервые показали сына СМИ.

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Автор: Виктория Гордиенко