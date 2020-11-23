Пара посетила церемонию вручения музыкальной награды American Music Awards.

Американская актриса и модель Меган Фокс ("Трансформеры") впервые появилась с молодым возлюбленным рэпером Machine Gun Kelly на официальном мероприятии. Они вместе посетили церемонию вручения музыкальной награды American Music Awards 23 ноября в Лос-Анджелесе.

Читайте также"Идеальная": Джей Ло восхитила фанатов нарядом в кристаллах Swarovski с глубоким декольте (фото)Как пишет ТСН, на нее 34-летняя Меган и 30-летний Колсон Бейкер (настоящее имя Machine Gun Kelly) пришли как пара.

На мероприятии Меган была в комбинации из топа и симметричной юбки изумрудного цвета, а Колсон пришел в оригинальном костюме от Balmain, который подчеркнул многочисленные татуировки на груди.

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Об отношениях актрисы и Machine Gun Kelly заговорили в мае этого года. А уже в июне звезда официально подтвердила слухи.

Фокс ушла к рэперу от своего мужа Брайана Остина Грина. У них есть трое сыновей – 7-летний Ноа Шеннон Грин, 6-летний Боди Рэнсом Грин и 4-летний Джорни Ривер Грин.

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Автор: УНИАН