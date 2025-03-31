Инсайдеры также рассекретили, в каких отношениях новоиспеченные родители.

Американская актриса и модель Меган Фокс, которая известна по фильмам "Трансформеры" и "Тело Дженнифер", несколько дней назад родила четвертого ребенка. Однако стало известно, будет ли она возвращаться к отцу своего ребенка певцу Колсону Бейкеру, который ей изменил.

Как пишет издание The Mirror, Меган поддерживает общение с экс-возлюбленным. Они вместе планируют воспитывать дочь.

"Независимо от того, как они относились друг к другу, они всегда хотели иметь общего ребенка. Они общаются", - отметил инсайдер.

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Но инсайдер также отметил, что 38-летняя звезда не хочет возобновлять романтические отношения с бывшим. Сейчас Фокс все внимание направила на материнство.

"Певец хотел бы помириться, но Меган твердо стоит на своем решении двигаться дальше. Она больше не видит будущего с ним. Она больше не хочет ставить себя в то же положение с ним. Она хочет разорвать этот цикл", - говорят инсайдеры.

Что известно о личной жизни Меган Фокс

Меган уже воспитывает троих сыновей от бывшего мужа-актера Брайана Остина Грина, с которым была 10 лет в браке. После развода актриса состояла в отношениях с Колсоном Бейкером. В ноябре 2024 года она рассказала о своей беременности, однако за несколько месяцев до родов объявила о разрыве с рэпером из-за его многочисленных измен.

Напомним, ранее Меган Фокс рассказала о реакции трех сыновей на ее беременность.

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