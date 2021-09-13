Девушка в очередной раз эпатировала публику.

Американская актриса Меган Фокс пришла на церемонию вручения премии MTV Video Music Awards вместе со своим возлюбленным, рэпером Machine Gun Kelly.

Перед папарацци она появилась в "голом" длинном платье, сквозь которое просвечивалось ее нижнее белье. А ее возлюбленный предстал в красном блестящем костюме, который не понравился ирландскому бойцу смешанных единоборств Конору Макгрегору.

Именно из-за наряда рэпера произошел инцидент. Боец вылил на него стакан с водой, а затем набросился с кулаками на артиста. При этом Меган Фокс осталась в сторонке, и пока никак не прокомментировала случившееся.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly: история отношений

Пара познакомилась на съемках фильма "Полночь на злаковом поле". По их словам, это была любовь с первого взгляда. Артисты начали встречаться еще тогда, когда Фокс была замужем за Брайаном Остином Грином.

Вскоре Меган подала на развод и решила строить отношения с Колсоном (настоящая фамилия рэпера, - УНИАН). Кроме того, бывшая девушка Колсона рассказывала, что он изменял ей с Меган Фокс. Девушка начала догадываться о неверности певца, когда сниматься в клипе Machine Gun Kelly на трек Bloody Valentine вместо нее пригласили актрису.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич