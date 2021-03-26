Девушка рассказала, как начала догадываться о неверности певца.

Бывшая девушка музыканта Колсона Бейкера (псевдоним – Machine Gun Kelly), фитнес-модель Соммер Рэй заявила, что он изменил ей с актрисой Меган Фокс, которая теперь с ним вместе.

Читайте такжеЗвезда "Трансформеров" впервые появилась на публике с молодым бойфрендом (фото)Соответствующее заявление девушка сделала в подкасте Логана Пола.

Соммер уверена, что Бейкер начал отношения с Меган, не завершив роман с ней. Они якобы были вместе, когда музыкант снимался в фильме «Полночь на злаковом поле», где и познакомился с Меган Фокс.

Девушка рассказала, что начала догадываться о неверности певца, когда сниматься в клипе Machine Gun Kelly на трек Bloody Valentine вместо нее пригласили Меган Фокс.

«Я все время ждала его в гостинице, пока они снимались вместе. И я никогда не думала, что между ними что-то есть. Я думала, она старше, у нее есть муж и дети и все в этом роде», – поведала Рэй.

Впрочем, при этом она заявила, что вполне понимает Бейкера и если бы могла, то тоже изменила бы ему с Меган Фокс.

Среди прочего Соммер рассказала, что никогда не занималась с Бейкером сексом, так как он «не прошел испытание»:

«Я встречалась с Колсоном, но никогда не занималась с ним сексом. Я заставляю парней ждать минимум три месяца, потому что я должна убедиться, что этот человек хорошо ко мне относится. Колсон так и не прошел испытание».

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Автор: Катерина Шварц