Меган Фокс и Колсон Бэйкер впервые рассказали об отношениях

Пара познакомилась в конце 2019 года.

Весной 34-летняя Меган Фокс начала встречаться с 30-летнем музыкантом Колсоном Бэйкером. Артист более известен как Machine Gun Kelly.

Пара познакомилась в конце 2019 года на съемках Midnight in the Switchgrass. По словам актрисы, она и Колсон - это две половинки одной души.

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"Я чувствовала, что со мной случится что-то очень мощное, когда я увижу его, но не знала, что. Я просто чувствовала в душе, что что-то произойдет. Я сразу поняла, что он - родственное пламя. Я говорю так вместо "родственная душа". Это когда душа поднимается настолько высоко, что может разделиться и воплотиться в двух телах. Так что мы с ним половинки одной души. И я сразу ему это сказала, потому что точно это чувствовала", - сказала Меган.

При этом музыкант не сразу распознал их тесную духовную связь. Хотя ежедневно ждал Фокс на ступеньках трейлера, чтобы встретиться взглядами.

"Она должна была приехать и выйти из машины, а между машиной и трейлером пять шагов. И я сидел, ждал и надеялся", - отметил Колсон.

Как сообщал УНИАН, актриса Меган Фокс снялась обнаженной в клипе своего нового парня.

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