Актриса Меган Фокс снялась обнаженной в клипе своего нового парня (видео)

В клипе актриса предстает в откровенном виде – нижнем белье и черных сетчатых колготках.

Американская актриса Меган Фокс, недавно заявившая о расставании с супругом, актером Брайаном Остином Грином, снялась в клипе рэпера Колсона Бейкера.

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Клип под названием Bloody Valentine появился в YouTube.

По слухам, рэпер является любовником актрисы, и именно роман с ним стал причиной развода Меган с супругом.

В клипе актриса предстает в откровенном виде – нижнем белье и черных сетчатых колготках.

Как сообщал УНИАН, актер Брайан Остин официально заявил, что разошелся с женой Меган Фокс после 10 лет брака.