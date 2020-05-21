Актриса Меган Фокс снялась обнаженной в клипе своего нового парня (видео)
13:59, 21 мая 2020Кино и музыка
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В клипе актриса предстает в откровенном виде – нижнем белье и черных сетчатых колготках.
В клипе актриса предстает в откровенном виде / скриншот из видео
Американская актриса Меган Фокс, недавно заявившая о расставании с супругом, актером Брайаном Остином Грином, снялась в клипе рэпера Колсона Бейкера.
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Клип под названием Bloody Valentine появился в YouTube.
По слухам, рэпер является любовником актрисы, и именно роман с ним стал причиной развода Меган с супругом.
В клипе актриса предстает в откровенном виде – нижнем белье и черных сетчатых колготках.
Как сообщал УНИАН, актер Брайан Остин официально заявил, что разошелся с женой Меган Фокс после 10 лет брака.
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